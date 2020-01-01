Tokenomie pentru Keep Gambling (GAMBLE) Descoperă informații cheie despre Keep Gambling (GAMBLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Pagină de internet oficială: https://www.keepgambling.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru Keep Gambling (GAMBLE)

Capitalizare de piață: $ 102.13K
Ofertă totală: $ 999.57M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.57M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 102.13K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00971359
Minim dintotdeauna: $ 0.00005899
Preț curent: $ 0.00010292

Tokenomie pentru Keep Gambling (GAMBLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Keep Gambling (GAMBLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAMBLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAMBLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAMBLE, explorează prețul în direct al tokenului GAMBLE!

Predicție de preț pentru GAMBLE

Pagina noastră de predicție de preț pentru GAMBLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

