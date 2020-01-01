Tokenomie pentru Kamabla (KAMABLA)
Informații despre Kamabla (KAMABLA)
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect.
Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
Tokenomie și analiză de preț pentru Kamabla (KAMABLA)
Tokenomie pentru Kamabla (KAMABLA)
Tokenomie pentru Kamabla (KAMABLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Kamabla (KAMABLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri KAMABLA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri KAMABLA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.



Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.