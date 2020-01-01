Tokenomie pentru Kamabla (KAMABLA) Descoperă informații cheie despre Kamabla (KAMABLA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kamabla (KAMABLA) Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Pagină de internet oficială: https://kamablacoin.com/ Carte albă: https://kamablacoin.com/white-paper/ Cumpără KAMABLA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kamabla (KAMABLA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kamabla (KAMABLA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.55K $ 30.55K $ 30.55K Ofertă totală: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M Ofertă aflată în circulație: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.55K $ 30.55K $ 30.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.00170002 $ 0.00170002 $ 0.00170002 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Kamabla (KAMABLA)

Tokenomie pentru Kamabla (KAMABLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kamabla (KAMABLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAMABLA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAMABLA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAMABLA, explorează prețul în direct al tokenului KAMABLA!

Predicție de preț pentru KAMABLA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KAMABLA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KAMABLA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KAMABLA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!