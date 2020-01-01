Tokenomie pentru Just Cuz (CUZ) Descoperă informații cheie despre Just Cuz (CUZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Just Cuz (CUZ) Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv's legendary philosophy—"Don't overthink it. Just roll with it." What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase "Just Cuz" has become a universal response to life's randomness. Pagină de internet oficială: https://memsite.fun/justcuz Cumpără CUZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Just Cuz (CUZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Just Cuz (CUZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.63K $ 63.63K $ 63.63K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.63K $ 63.63K $ 63.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.00293392 $ 0.00293392 $ 0.00293392 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Just Cuz (CUZ)

Tokenomie pentru Just Cuz (CUZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Just Cuz (CUZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CUZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CUZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CUZ, explorează prețul în direct al tokenului CUZ!

Predicție de preț pentru CUZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru CUZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CUZ!

