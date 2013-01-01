Tokenomie pentru Junkcoin (JKC) Descoperă informații cheie despre Junkcoin (JKC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even "junk" can be valuable when powered by a passionate community! Pagină de internet oficială: https://junk-coin.com/ Carte albă: https://junk-coin.com/junkenomics/

Tokenomie și analiză de preț pentru Junkcoin (JKC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Junkcoin (JKC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 751.12K $ 751.12K $ 751.12K Ofertă totală: $ 20.85M $ 20.85M $ 20.85M Ofertă aflată în circulație: $ 20.84M $ 20.84M $ 20.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 751.12K $ 751.12K $ 751.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 Minim dintotdeauna: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Preț curent: $ 0.03603392 $ 0.03603392 $ 0.03603392 Află mai mult despre prețul tokenului Junkcoin (JKC)

Tokenomie pentru Junkcoin (JKC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Junkcoin (JKC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JKC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JKC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JKC, explorează prețul în direct al tokenului JKC!

