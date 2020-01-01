Tokenomie pentru JUJU (JUJU) Descoperă informații cheie despre JUJU (JUJU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre JUJU (JUJU) JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth. Pagină de internet oficială: https://jujulovesyou.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru JUJU (JUJU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JUJU (JUJU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Ofertă totală: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Ofertă aflată în circulație: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00119818 $ 0.00119818 $ 0.00119818 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului JUJU (JUJU)

Tokenomie pentru JUJU (JUJU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JUJU (JUJU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JUJU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JUJU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JUJU, explorează prețul în direct al tokenului JUJU!

Predicție de preț pentru JUJU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JUJU? Pagina noastră de predicție de preț pentru JUJU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

