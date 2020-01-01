Tokenomie pentru Joystream (JOY) Descoperă informații cheie despre Joystream (JOY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Joystream (JOY) Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Pagină de internet oficială: https://www.joystream.org/ Carte albă: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Joystream (JOY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Joystream (JOY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 735.15K $ 735.15K $ 735.15K Ofertă totală: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Ofertă aflată în circulație: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 745.48K $ 745.48K $ 745.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00067182 $ 0.00067182 $ 0.00067182 Află mai mult despre prețul tokenului Joystream (JOY)

Tokenomie pentru Joystream (JOY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Joystream (JOY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JOY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JOY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JOY, explorează prețul în direct al tokenului JOY!

