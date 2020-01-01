Tokenomie pentru John McAIfee (MCAIFEE) Descoperă informații cheie despre John McAIfee (MCAIFEE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Pagină de internet oficială: https://mcaifee.me/

Tokenomie și analiză de preț pentru John McAIfee (MCAIFEE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru John McAIfee (MCAIFEE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K Ofertă totală: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Ofertă aflată în circulație: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K Maxim dintotdeauna: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului John McAIfee (MCAIFEE)

Tokenomie pentru John McAIfee (MCAIFEE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru John McAIfee (MCAIFEE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCAIFEE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCAIFEE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCAIFEE, explorează prețul în direct al tokenului MCAIFEE!

Predicție de preț pentru MCAIFEE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCAIFEE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCAIFEE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCAIFEE!

