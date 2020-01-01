Tokenomie pentru JINX (JINX) Descoperă informații cheie despre JINX (JINX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre JINX (JINX) Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders. Pagină de internet oficială: https://www.jinx.meme/

Tokenomie și analiză de preț pentru JINX (JINX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JINX (JINX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.17K Ofertă totală: $ 789.86M Ofertă aflată în circulație: $ 789.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.00288201 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru JINX (JINX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JINX (JINX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JINX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JINX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JINX, explorează prețul în direct al tokenului JINX!

Predicție de preț pentru JINX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JINX? Pagina noastră de predicție de preț pentru JINX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JINX!

