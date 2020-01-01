Tokenomie pentru Javsphere (JAV) Descoperă informații cheie despre Javsphere (JAV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Javsphere (JAV) This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Pagină de internet oficială: https://leveragex.trade Carte albă: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Javsphere (JAV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Javsphere (JAV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 837.50K $ 837.50K $ 837.50K Ofertă totală: $ 806.53M $ 806.53M $ 806.53M Ofertă aflată în circulație: $ 277.52M $ 277.52M $ 277.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.405124 $ 0.405124 $ 0.405124 Minim dintotdeauna: $ 0.00301261 $ 0.00301261 $ 0.00301261 Preț curent: $ 0.00301776 $ 0.00301776 $ 0.00301776 Află mai mult despre prețul tokenului Javsphere (JAV)

Tokenomie pentru Javsphere (JAV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Javsphere (JAV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JAV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JAV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JAV, explorează prețul în direct al tokenului JAV!

Predicție de preț pentru JAV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JAV? Pagina noastră de predicție de preț pentru JAV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JAV!

