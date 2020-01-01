Tokenomie pentru Jasper (JASPER) Descoperă informații cheie despre Jasper (JASPER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jasper (JASPER) Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology. Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://jaspercoin.xyz/ Cumpără JASPER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Jasper (JASPER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jasper (JASPER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Ofertă totală: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ofertă aflată în circulație: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.00099204 $ 0.00099204 $ 0.00099204 Minim dintotdeauna: $ 0.00002359 $ 0.00002359 $ 0.00002359 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Jasper (JASPER)

Tokenomie pentru Jasper (JASPER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jasper (JASPER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JASPER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JASPER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JASPER, explorează prețul în direct al tokenului JASPER!

Predicție de preț pentru JASPER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JASPER? Pagina noastră de predicție de preț pentru JASPER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JASPER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!