Informații despre Integral (ITGR) Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Pagină de internet oficială: https://integral.link/ Cumpără ITGR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Integral (ITGR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Integral (ITGR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 336.73K Ofertă totală: $ 299.97M Ofertă aflată în circulație: $ 83.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.20M Maxim dintotdeauna: $ 3.45 Minim dintotdeauna: $ 0.00286014 Preț curent: $ 0.00401152 Află mai mult despre prețul tokenului Integral (ITGR)

Tokenomie pentru Integral (ITGR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Integral (ITGR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ITGR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ITGR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ITGR, explorează prețul în direct al tokenului ITGR!

Predicție de preț pentru ITGR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ITGR? Pagina noastră de predicție de preț pentru ITGR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ITGR!

