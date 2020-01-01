Tokenomie pentru InsightX (INX) Descoperă informații cheie despre InsightX (INX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre InsightX (INX) At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Pagină de internet oficială: https://insightx.network/ Carte albă: https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Cumpără INX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru InsightX (INX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru InsightX (INX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 908.44K $ 908.44K $ 908.44K Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 205.17M $ 205.17M $ 205.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.01190125 $ 0.01190125 $ 0.01190125 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00442763 $ 0.00442763 $ 0.00442763 Află mai mult despre prețul tokenului InsightX (INX)

Tokenomie pentru InsightX (INX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru InsightX (INX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INX, explorează prețul în direct al tokenului INX!

Predicție de preț pentru INX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INX? Pagina noastră de predicție de preț pentru INX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INX!

