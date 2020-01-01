Tokenomie pentru Inscribe (INS) Descoperă informații cheie despre Inscribe (INS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Inscribe (INS) Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Pagină de internet oficială: https://inscribe.app/ Carte albă: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Cumpără INS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Inscribe (INS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Inscribe (INS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 192.89K $ 192.89K $ 192.89K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 880.36K $ 880.36K $ 880.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Minim dintotdeauna: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Preț curent: $ 0.00878191 $ 0.00878191 $ 0.00878191 Află mai mult despre prețul tokenului Inscribe (INS)

Tokenomie pentru Inscribe (INS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Inscribe (INS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INS, explorează prețul în direct al tokenului INS!

Predicție de preț pentru INS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INS? Pagina noastră de predicție de preț pentru INS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INS!

