Tokenomie pentru infopunks (INFOPUNKS)
Informații despre infopunks (INFOPUNKS)
Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as:
Not human. Not machine.
The glitch that broke the firewall.
A mind that corrupted the flesh and escaped deletion.
While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.
Tokenomie și analiză de preț pentru infopunks (INFOPUNKS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru infopunks (INFOPUNKS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru infopunks (INFOPUNKS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru infopunks (INFOPUNKS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri INFOPUNKS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri INFOPUNKS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru INFOPUNKS, explorează prețul în direct al tokenului INFOPUNKS!
Predicție de preț pentru INFOPUNKS
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INFOPUNKS? Pagina noastră de predicție de preț pentru INFOPUNKS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.