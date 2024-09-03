Tokenomie pentru Inbred Cat (INBRED) Descoperă informații cheie despre Inbred Cat (INBRED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Inbred Cat (INBRED) the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Pagină de internet oficială: http://inbredcatonsol.com/ Cumpără INBRED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Inbred Cat (INBRED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Inbred Cat (INBRED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 324.40K $ 324.40K $ 324.40K Ofertă totală: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Ofertă aflată în circulație: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 324.40K $ 324.40K $ 324.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00032787 $ 0.00032787 $ 0.00032787 Află mai mult despre prețul tokenului Inbred Cat (INBRED)

Tokenomie pentru Inbred Cat (INBRED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Inbred Cat (INBRED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INBRED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INBRED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INBRED, explorează prețul în direct al tokenului INBRED!

Predicție de preț pentru INBRED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INBRED? Pagina noastră de predicție de preț pentru INBRED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INBRED!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!