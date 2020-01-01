Tokenomie pentru IDRX (IDRX) Descoperă informații cheie despre IDRX (IDRX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

Pagină de internet oficială: https://idrx.co/
Carte albă: https://3627254584-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaxcQeErhSMXyyLFdF0D5%2Fuploads%2FJzZx8UONtIdScbmQYuKK%2FWhitepaper%20IDRX.pdf?alt=media&token=e367cbe7-f3d7-40cc-af51-0169d3b4b4ae

Tokenomie și analiză de preț pentru IDRX (IDRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IDRX (IDRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ofertă totală: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B Ofertă aflată în circulație: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului IDRX (IDRX)

Tokenomie pentru IDRX (IDRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IDRX (IDRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDRX, explorează prețul în direct al tokenului IDRX!

