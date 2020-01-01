Tokenomie pentru I MADE IT UP (SOURCE) Descoperă informații cheie despre I MADE IT UP (SOURCE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre I MADE IT UP (SOURCE) $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Pagină de internet oficială: http://misinformation.cloud/ Cumpără SOURCE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru I MADE IT UP (SOURCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru I MADE IT UP (SOURCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.10K $ 124.10K $ 124.10K Ofertă totală: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Ofertă aflată în circulație: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 124.10K $ 124.10K $ 124.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001242 $ 0.0001242 $ 0.0001242 Află mai mult despre prețul tokenului I MADE IT UP (SOURCE)

Tokenomie pentru I MADE IT UP (SOURCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru I MADE IT UP (SOURCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOURCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOURCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOURCE, explorează prețul în direct al tokenului SOURCE!

Predicție de preț pentru SOURCE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOURCE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOURCE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOURCE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!