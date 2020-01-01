Tokenomie pentru Hummingbot (HBOT) Descoperă informații cheie despre Hummingbot (HBOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hummingbot (HBOT) The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Pagină de internet oficială: https://hummingbot.org Cumpără HBOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hummingbot (HBOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hummingbot (HBOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 563.33K $ 563.33K $ 563.33K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00101902 $ 0.00101902 $ 0.00101902 Află mai mult despre prețul tokenului Hummingbot (HBOT)

Tokenomie pentru Hummingbot (HBOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hummingbot (HBOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HBOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HBOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HBOT, explorează prețul în direct al tokenului HBOT!

