Informații despre Horizon (HRZ) Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Pagină de internet oficială: https://horizon-protocol.com/ Carte albă: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon

Tokenomie și analiză de preț pentru Horizon (HRZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Horizon (HRZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.22K $ 53.22K $ 53.22K Ofertă totală: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Ofertă aflată în circulație: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.40K $ 59.40K $ 59.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Minim dintotdeauna: $ 0.00524898 $ 0.00524898 $ 0.00524898 Preț curent: $ 0.00621153 $ 0.00621153 $ 0.00621153 Află mai mult despre prețul tokenului Horizon (HRZ)

Tokenomie pentru Horizon (HRZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Horizon (HRZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HRZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HRZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HRZ, explorează prețul în direct al tokenului HRZ!

Predicție de preț pentru HRZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HRZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru HRZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

