Informații privind prețul pentru Horizon (HRZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00598116 $ 0.00598116 $ 0.00598116 Minim 24 h $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00598116$ 0.00598116 $ 0.00598116 Maxim 24 h $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Maxim dintotdeauna $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Cel mai mic preț $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.48% Modificare de preț (7 zile) -6.73% Modificare de preț (7 zile) -6.73%

Prețul în timp real pentru Horizon (HRZ) este $0.00599558. În ultimele 24 de ore, tokenul HRZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00598116 și un maxim de $ 0.00608308, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HRZ este $ 0.126194, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00524898.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HRZ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Horizon (HRZ)

Capitalizare de piață $ 51.45K$ 51.45K $ 51.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Ofertă află în circulație 8.58M 8.58M 8.58M Ofertă totală 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Capitalizarea de piață actuală pentru Horizon este $ 51.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HRZ este 8.58M, cu o ofertă totală de 9577807.002004618. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 57.43K.