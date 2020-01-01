Explorează tokenomia pentru Hibernates (HIBER) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HIBER, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Hibernates (HIBER) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului HIBER, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Hibernates (HIBER) AI Infrastructure Layer for Developers Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life. Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation. Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Pagină de internet oficială: https://www.hibernates.world Tokenomie și analiză de preț pentru Hibernates (HIBER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hibernates (HIBER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 101.53K $ 101.53K $ 101.53K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.53K $ 101.53K $ 101.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.01204488 $ 0.01204488 $ 0.01204488 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010149 $ 0.00010149 $ 0.00010149 Află mai mult despre prețul tokenului Hibernates (HIBER) Tokenomie pentru Hibernates (HIBER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hibernates (HIBER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HIBER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HIBER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 