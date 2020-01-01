Tokenomie pentru Hestia (HESTIA) Descoperă informații cheie despre Hestia (HESTIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hestia (HESTIA) HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Pagină de internet oficială: https://ultraroundmoney.com/hestia Carte albă: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf Cumpără HESTIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hestia (HESTIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hestia (HESTIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Ofertă totală: $ 554.59K $ 554.59K $ 554.59K Ofertă aflată în circulație: $ 554.59K $ 554.59K $ 554.59K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Maxim dintotdeauna: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Minim dintotdeauna: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Preț curent: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Află mai mult despre prețul tokenului Hestia (HESTIA)

Tokenomie pentru Hestia (HESTIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hestia (HESTIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HESTIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HESTIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HESTIA, explorează prețul în direct al tokenului HESTIA!

Predicție de preț pentru HESTIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HESTIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru HESTIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HESTIA!

