Tokenomie pentru Helder (HLDR) Descoperă informații cheie despre Helder (HLDR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Helder (HLDR) Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Pagină de internet oficială: https://www.helder.world/ Carte albă: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Cumpără HLDR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Helder (HLDR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Helder (HLDR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 110.62M $ 110.62M $ 110.62M Ofertă totală: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M Ofertă aflată în circulație: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 110.62M $ 110.62M $ 110.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.279307 $ 0.279307 $ 0.279307 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.26841 $ 0.26841 $ 0.26841 Află mai mult despre prețul tokenului Helder (HLDR)

Tokenomie pentru Helder (HLDR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Helder (HLDR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HLDR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HLDR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HLDR, explorează prețul în direct al tokenului HLDR!

Predicție de preț pentru HLDR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HLDR? Pagina noastră de predicție de preț pentru HLDR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HLDR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!