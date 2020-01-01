Tokenomie pentru HedgeFi (HEDGE) Descoperă informații cheie despre HedgeFi (HEDGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HedgeFi (HEDGE) Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi's advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Pagină de internet oficială: https://hedgefi.finance/ Carte albă: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Cumpără HEDGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HedgeFi (HEDGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HedgeFi (HEDGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 759.74K $ 759.74K $ 759.74K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 759.74K $ 759.74K $ 759.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0007594 $ 0.0007594 $ 0.0007594 Află mai mult despre prețul tokenului HedgeFi (HEDGE)

Tokenomie pentru HedgeFi (HEDGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HedgeFi (HEDGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEDGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEDGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEDGE, explorează prețul în direct al tokenului HEDGE!

Predicție de preț pentru HEDGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEDGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEDGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEDGE!

