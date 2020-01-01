Tokenomie pentru hBARK (HBARK) Descoperă informații cheie despre hBARK (HBARK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre hBARK (HBARK) The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game's primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Pagină de internet oficială: https://hbark.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru hBARK (HBARK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru hBARK (HBARK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 252.54K $ 252.54K $ 252.54K Ofertă totală: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ofertă aflată în circulație: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 252.54K $ 252.54K $ 252.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00060128 $ 0.00060128 $ 0.00060128 Află mai mult despre prețul tokenului hBARK (HBARK)

Tokenomie pentru hBARK (HBARK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru hBARK (HBARK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HBARK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HBARK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HBARK, explorează prețul în direct al tokenului HBARK!

Predicție de preț pentru HBARK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HBARK? Pagina noastră de predicție de preț pentru HBARK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HBARK!

