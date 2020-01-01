Tokenomie pentru Hashtagger (MOOO) Descoperă informații cheie despre Hashtagger (MOOO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hashtagger (MOOO) "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it's essentially a 'crypto-community-as-a-service' platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Pagină de internet oficială: https://hashtagger.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Hashtagger (MOOO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hashtagger (MOOO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.69K $ 41.69K $ 41.69K Ofertă totală: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 629.62K $ 629.62K $ 629.62K Maxim dintotdeauna: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Minim dintotdeauna: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Preț curent: $ 0.02098739 $ 0.02098739 $ 0.02098739 Află mai mult despre prețul tokenului Hashtagger (MOOO)

Tokenomie pentru Hashtagger (MOOO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hashtagger (MOOO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOOO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOOO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOOO, explorează prețul în direct al tokenului MOOO!

