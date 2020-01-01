Tokenomie pentru Hara (HART) Descoperă informații cheie despre Hara (HART), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hara (HART) Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world's most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country's economic development. Pagină de internet oficială: https://haratoken.io/index.html Carte albă: http://haratoken.io/download/whitepaper Cumpără HART acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hara (HART) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hara (HART), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Minim dintotdeauna: $ 0.0000176 $ 0.0000176 $ 0.0000176 Preț curent: $ 0.0019187 $ 0.0019187 $ 0.0019187 Află mai mult despre prețul tokenului Hara (HART)

Tokenomie pentru Hara (HART): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hara (HART) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HART care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HART care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HART, explorează prețul în direct al tokenului HART!

Predicție de preț pentru HART Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HART? Pagina noastră de predicție de preț pentru HART combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HART!

