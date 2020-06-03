Tokenomie pentru Hanbao (HANBAO) Descoperă informații cheie despre Hanbao (HANBAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hanbao (HANBAO) Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts. Pagină de internet oficială: https://hanbao.fun/ Cumpără HANBAO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hanbao (HANBAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hanbao (HANBAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K Ofertă totală: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ofertă aflată în circulație: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00458594 $ 0.00458594 $ 0.00458594 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hanbao (HANBAO)

Tokenomie pentru Hanbao (HANBAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hanbao (HANBAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HANBAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HANBAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HANBAO, explorează prețul în direct al tokenului HANBAO!

