$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

Tokenomie și analiză de preț pentru Grrr (GRRR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Grrr (GRRR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 726.15K $ 726.15K $ 726.15K Ofertă totală: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M Ofertă aflată în circulație: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 726.15K $ 726.15K $ 726.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00073067 $ 0.00073067 $ 0.00073067 Află mai mult despre prețul tokenului Grrr (GRRR)

Tokenomie pentru Grrr (GRRR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Grrr (GRRR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRRR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRRR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRRR, explorează prețul în direct al tokenului GRRR!

Predicție de preț pentru GRRR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GRRR? Pagina noastră de predicție de preț pentru GRRR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GRRR!

