Informații despre Gremly ($GREMLY) GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It's time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Pagină de internet oficială: https://www.gremly.vip/ Carte albă: https://gremly.gitbook.io/gremly-docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Gremly ($GREMLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gremly ($GREMLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 399.24K $ 399.24K $ 399.24K Ofertă totală: $ 406.51T $ 406.51T $ 406.51T Ofertă aflată în circulație: $ 406.51T $ 406.51T $ 406.51T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 399.24K $ 399.24K $ 399.24K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Gremly ($GREMLY)

Tokenomie pentru Gremly ($GREMLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gremly ($GREMLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $GREMLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $GREMLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $GREMLY, explorează prețul în direct al tokenului $GREMLY!

Predicție de preț pentru $GREMLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $GREMLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru $GREMLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $GREMLY!

