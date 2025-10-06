Informații privind prețul pentru Gremly ($GREMLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.03% Modificare de preț (1 zi) -34.13% Modificare de preț (7 zile) +207.99% Modificare de preț (7 zile) +207.99%

Prețul în timp real pentru Gremly ($GREMLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $GREMLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $GREMLY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $GREMLY s-a modificat cu -2.03% în decursul ultimei ore, cu -34.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +207.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gremly ($GREMLY)

Capitalizare de piață $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Ofertă află în circulație 405.62T 405.62T 405.62T Ofertă totală 405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6

Capitalizarea de piață actuală pentru Gremly este $ 1.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $GREMLY este 405.62T, cu o ofertă totală de 405624913062128.6. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.15M.