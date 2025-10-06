Prețul în timp real pentru Gremly astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru $GREMLY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru $GREMLY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Gremly astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru $GREMLY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru $GREMLY pe MEXC acum.

Preț Gremly ($GREMLY)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 $GREMLY în USD:

--
----
-34.10%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Gremly ($GREMLY) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Gremly ($GREMLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.03%

-34.13%

+207.99%

+207.99%

Prețul în timp real pentru Gremly ($GREMLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $GREMLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $GREMLY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $GREMLY s-a modificat cu -2.03% în decursul ultimei ore, cu -34.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +207.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gremly ($GREMLY)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

405.62T
405.62T 405.62T

405,624,913,062,128.6
405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6

Capitalizarea de piață actuală pentru Gremly este $ 1.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $GREMLY este 405.62T, cu o ofertă totală de 405624913062128.6. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.15M.

Istoric de preț pentru Gremly ($GREMLY) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Gremly la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Gremly la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Gremly la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Gremly la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-34.13%
30 de zile$ 0+931.94%
60 de zile$ 0+264.31%
90 de zile$ 0--

Ce este Gremly ($GREMLY)

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Gremly (USD)

Ce valoare va avea Gremly ($GREMLY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Gremly ($GREMLY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Gremly.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Gremly!

$GREMLY în monede locale

Tokenomie pentru Gremly ($GREMLY)

Înțelegerea tokenomică a Gremly ($GREMLY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru $GREMLY!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Gremly ($GREMLY)

Cât valorează Gremly ($GREMLY) astăzi?
Prețul pe viu pentru $GREMLY în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru $GREMLY în USD?
Prețul actual pentru $GREMLY la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Gremly?
Capitalizarea de piață pentru $GREMLY este $ 1.15M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru $GREMLY?
Ofertă aflată în circulație pentru $GREMLY este 405.62T USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru $GREMLY?
$GREMLY a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru $GREMLY?
$GREMLY a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru $GREMLY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru $GREMLY este -- USD.
Va crește $GREMLY în acest an?
$GREMLY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru $GREMLY pentru o analiză mai aprofundată.
