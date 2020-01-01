Tokenomie pentru GPU ai Rich (RICH) Descoperă informații cheie despre GPU ai Rich (RICH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GPU ai Rich (RICH) GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump Cumpără RICH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GPU ai Rich (RICH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GPU ai Rich (RICH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 315.88K $ 315.88K $ 315.88K Ofertă totală: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M Ofertă aflată în circulație: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 315.88K $ 315.88K $ 315.88K Maxim dintotdeauna: $ 0.02628079 $ 0.02628079 $ 0.02628079 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00032597 $ 0.00032597 $ 0.00032597 Află mai mult despre prețul tokenului GPU ai Rich (RICH)

Tokenomie pentru GPU ai Rich (RICH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GPU ai Rich (RICH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RICH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RICH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RICH, explorează prețul în direct al tokenului RICH!

Predicție de preț pentru RICH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RICH? Pagina noastră de predicție de preț pentru RICH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RICH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!