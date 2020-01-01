Tokenomie pentru GovWorld (GOV) Descoperă informații cheie despre GovWorld (GOV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GovWorld (GOV) GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Pagină de internet oficială: https://www.govworld.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru GovWorld (GOV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GovWorld (GOV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 83.22K $ 83.22K $ 83.22K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 180.08K $ 180.08K $ 180.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Minim dintotdeauna: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Preț curent: $ 0.00180084 $ 0.00180084 $ 0.00180084 Află mai mult despre prețul tokenului GovWorld (GOV)

Tokenomie pentru GovWorld (GOV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GovWorld (GOV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOV, explorează prețul în direct al tokenului GOV!

Predicție de preț pentru GOV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOV? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

