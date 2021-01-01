Tokenomie pentru GMT (GMT) Descoperă informații cheie despre GMT (GMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Pagină de internet oficială: https://www.stepn.com/ Carte albă: https://whitepaper.stepn.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru GMT (GMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GMT (GMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 119.39M $ 119.39M $ 119.39M Ofertă totală: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Ofertă aflată în circulație: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 194.69M $ 194.69M $ 194.69M Maxim dintotdeauna: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Minim dintotdeauna: $ 0.03626376 $ 0.03626376 $ 0.03626376 Preț curent: $ 0.03836093 $ 0.03836093 $ 0.03836093 Află mai mult despre prețul tokenului GMT (GMT)

Tokenomie pentru GMT (GMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GMT (GMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMT, explorează prețul în direct al tokenului GMT!

Predicție de preț pentru GMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GMT!

