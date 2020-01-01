Tokenomie pentru Glorp (GLORP) Descoperă informații cheie despre Glorp (GLORP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Glorp (GLORP) Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Pagină de internet oficială: https://glorpcat.lol Cumpără GLORP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Glorp (GLORP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Glorp (GLORP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 791.88K $ 791.88K $ 791.88K Ofertă totală: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Ofertă aflată în circulație: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 791.88K $ 791.88K $ 791.88K Maxim dintotdeauna: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00079982 $ 0.00079982 $ 0.00079982 Află mai mult despre prețul tokenului Glorp (GLORP)

Tokenomie pentru Glorp (GLORP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Glorp (GLORP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLORP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLORP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLORP, explorează prețul în direct al tokenului GLORP!

