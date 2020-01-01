Tokenomie pentru Glades (GLDS) Descoperă informații cheie despre Glades (GLDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Glades (GLDS) Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. Pagină de internet oficială: https://glades.ai/ Carte albă: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper Cumpără GLDS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Glades (GLDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Glades (GLDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 564.92K $ 564.92K $ 564.92K Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 594.63K $ 594.63K $ 594.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.00507594 $ 0.00507594 $ 0.00507594 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00059468 $ 0.00059468 $ 0.00059468 Află mai mult despre prețul tokenului Glades (GLDS)

Tokenomie pentru Glades (GLDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Glades (GLDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLDS, explorează prețul în direct al tokenului GLDS!

Predicție de preț pentru GLDS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GLDS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GLDS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GLDS!

