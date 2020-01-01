Tokenomie pentru Galvan (IZE) Descoperă informații cheie despre Galvan (IZE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to "galvanize" humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions - Staking for new voting proposals - Rewarding active Node Owners - Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon) - Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan's Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: 1. The "Proof of Action" distribution algorithm that follows Swiss utility token standards 2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions 3. Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.

Staking for new voting proposals

Rewarding active Node Owners

Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)

Pagină de internet oficială: https://www.galvan.health/ Carte albă: https://www.galvan.health/litepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Galvan (IZE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Galvan (IZE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 622.73K $ 622.73K $ 622.73K Ofertă totală: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B Ofertă aflată în circulație: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 622.73K $ 622.73K $ 622.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.00703689 $ 0.00703689 $ 0.00703689 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Galvan (IZE)

Tokenomie pentru Galvan (IZE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Galvan (IZE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IZE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IZE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IZE, explorează prețul în direct al tokenului IZE!

