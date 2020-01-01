Tokenomie pentru Fuku (FUKU) Descoperă informații cheie despre Fuku (FUKU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fuku (FUKU) The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. Pagină de internet oficială: https://fukuonsol.com/ Cumpără FUKU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fuku (FUKU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fuku (FUKU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 523.38K $ 523.38K $ 523.38K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 523.38K $ 523.38K $ 523.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.01618493 $ 0.01618493 $ 0.01618493 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00052341 $ 0.00052341 $ 0.00052341 Află mai mult despre prețul tokenului Fuku (FUKU)

Tokenomie pentru Fuku (FUKU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fuku (FUKU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUKU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUKU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUKU, explorează prețul în direct al tokenului FUKU!

