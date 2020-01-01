Tokenomie pentru Frox (FROX) Descoperă informații cheie despre Frox (FROX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Frox (FROX) FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. Pagină de internet oficială: https://frox.ai Cumpără FROX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Frox (FROX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Frox (FROX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.28K $ 16.28K $ 16.28K Ofertă totală: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ofertă aflată în circulație: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.28K $ 16.28K $ 16.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.03039739 $ 0.03039739 $ 0.03039739 Minim dintotdeauna: $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Frox (FROX)

Tokenomie pentru Frox (FROX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Frox (FROX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FROX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FROX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FROX, explorează prețul în direct al tokenului FROX!

