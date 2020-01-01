Tokenomie pentru FrontFanz (FANX) Descoperă informații cheie despre FrontFanz (FANX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform. Pagină de internet oficială: https://fanx.frontfanz.com/ Carte albă: https://cdn.frontfanz.com/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru FrontFanz (FANX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FrontFanz (FANX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Ofertă totală: $ 497.79M $ 497.79M $ 497.79M Ofertă aflată în circulație: $ 273.95M $ 273.95M $ 273.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.78K $ 33.78K $ 33.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.050385 $ 0.050385 $ 0.050385 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FrontFanz (FANX)

Tokenomie pentru FrontFanz (FANX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FrontFanz (FANX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FANX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FANX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FANX, explorează prețul în direct al tokenului FANX!

