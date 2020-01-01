Tokenomie pentru ForTube (FOR) Descoperă informații cheie despre ForTube (FOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ForTube (FOR) ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Pagină de internet oficială: https://for.tube/home

Tokenomie și analiză de preț pentru ForTube (FOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ForTube (FOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 398.03K $ 398.03K $ 398.03K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 706.09K $ 706.09K $ 706.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Minim dintotdeauna: $ 0.00062522 $ 0.00062522 $ 0.00062522 Preț curent: $ 0.00070612 $ 0.00070612 $ 0.00070612 Află mai mult despre prețul tokenului ForTube (FOR)

Tokenomie pentru ForTube (FOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ForTube (FOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FOR, explorează prețul în direct al tokenului FOR!

