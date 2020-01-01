Tokenomie pentru Forj (BONDLY) Descoperă informații cheie despre Forj (BONDLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Forj (BONDLY) About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Pagină de internet oficială: https://forj.network/ Cumpără BONDLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Forj (BONDLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Forj (BONDLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 818.77K $ 818.77K $ 818.77K Ofertă totală: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Ofertă aflată în circulație: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 818.77K $ 818.77K $ 818.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00083225 $ 0.00083225 $ 0.00083225 Află mai mult despre prețul tokenului Forj (BONDLY)

Tokenomie pentru Forj (BONDLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Forj (BONDLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BONDLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BONDLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BONDLY, explorează prețul în direct al tokenului BONDLY!

Predicție de preț pentru BONDLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BONDLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BONDLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BONDLY!

