Explorează tokenomia pentru Fold (FLD) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului FLD, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Fold (FLD)

Informații despre Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

Pagină de internet oficială: https://www.ninety1.io/
Carte albă: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Fold (FLD)

Capitalizare de piață: $ 1.51M
Ofertă totală: $ 2.65B
Ofertă aflată în circulație: $ 1.24B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.23M
Maxim dintotdeauna: $ 0.00856556
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.0012168

Tokenomie pentru Fold (FLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Fold (FLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.