Informații despre Fluxbot (FLUXB) Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Pagină de internet oficială: https://fluxbot.xyz/ Carte albă: https://docs.fluxbot.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Fluxbot (FLUXB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fluxbot (FLUXB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.90M $ 4.90M $ 4.90M Ofertă totală: $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Ofertă aflată în circulație: $ 430.63M $ 430.63M $ 430.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 Minim dintotdeauna: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Preț curent: $ 0.01137782 $ 0.01137782 $ 0.01137782 Află mai mult despre prețul tokenului Fluxbot (FLUXB)

Tokenomie pentru Fluxbot (FLUXB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fluxbot (FLUXB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLUXB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLUXB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLUXB, explorează prețul în direct al tokenului FLUXB!

Predicție de preț pentru FLUXB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLUXB? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLUXB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLUXB!

