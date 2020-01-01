Tokenomie pentru flocoin (FLOCO) Descoperă informații cheie despre flocoin (FLOCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre flocoin (FLOCO) flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo's full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it's the economic engine of the future event economy. Pagină de internet oficială: https://eventflo.io/flocoin Carte albă: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023

Tokenomie și analiză de preț pentru flocoin (FLOCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru flocoin (FLOCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 94.75K $ 94.75K $ 94.75K Ofertă totală: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ofertă aflată în circulație: $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 Minim dintotdeauna: $ 0.108424 $ 0.108424 $ 0.108424 Preț curent: $ 0.108485 $ 0.108485 $ 0.108485 Află mai mult despre prețul tokenului flocoin (FLOCO)

Tokenomie pentru flocoin (FLOCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru flocoin (FLOCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLOCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLOCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLOCO, explorează prețul în direct al tokenului FLOCO!

