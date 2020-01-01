Tokenomie pentru Flat Earth (FLAT) Descoperă informații cheie despre Flat Earth (FLAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Flat Earth (FLAT) Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Pagină de internet oficială: https://flatearthdev.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Flat Earth (FLAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Flat Earth (FLAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 300.81K $ 300.81K $ 300.81K Ofertă totală: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M Ofertă aflată în circulație: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 300.81K $ 300.81K $ 300.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 Minim dintotdeauna: $ 0.00010996 $ 0.00010996 $ 0.00010996 Preț curent: $ 0.00039856 $ 0.00039856 $ 0.00039856 Află mai mult despre prețul tokenului Flat Earth (FLAT)

Tokenomie pentru Flat Earth (FLAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Flat Earth (FLAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLAT, explorează prețul în direct al tokenului FLAT!

Predicție de preț pentru FLAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLAT!

