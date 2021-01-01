Tokenomie pentru Flare Token (1FLR) Descoperă informații cheie despre Flare Token (1FLR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Flare Token (1FLR) What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Pagină de internet oficială: https://pipeflare.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Flare Token (1FLR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Flare Token (1FLR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.54K $ 17.54K $ 17.54K Ofertă totală: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.54K $ 17.54K $ 17.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Flare Token (1FLR)

Tokenomie pentru Flare Token (1FLR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Flare Token (1FLR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 1FLR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 1FLR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 1FLR, explorează prețul în direct al tokenului 1FLR!

Predicție de preț pentru 1FLR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 1FLR? Pagina noastră de predicție de preț pentru 1FLR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 1FLR!

