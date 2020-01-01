Tokenomie pentru FINANCE (FINANCE) Descoperă informații cheie despre FINANCE (FINANCE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FINANCE (FINANCE) It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed. Pagină de internet oficială: https://arena.social/community/FINANCE_AVAX Cumpără FINANCE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FINANCE (FINANCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FINANCE (FINANCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.00K $ 65.00K $ 65.00K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.00K $ 65.00K $ 65.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00012812 $ 0.00012812 $ 0.00012812 Minim dintotdeauna: $ 0.00000369 $ 0.00000369 $ 0.00000369 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FINANCE (FINANCE)

Tokenomie pentru FINANCE (FINANCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FINANCE (FINANCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FINANCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FINANCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FINANCE, explorează prețul în direct al tokenului FINANCE!

