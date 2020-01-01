Tokenomie pentru Ferro (FER) Descoperă informații cheie despre Ferro (FER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Pagină de internet oficială: https://ferroprotocol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ferro (FER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ferro (FER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă totală: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B Ofertă aflată în circulație: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00087193 $ 0.00087193 $ 0.00087193 Află mai mult despre prețul tokenului Ferro (FER)

Tokenomie pentru Ferro (FER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ferro (FER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FER, explorează prețul în direct al tokenului FER!

