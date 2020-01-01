Tokenomie pentru Feenix (FEENIX) Descoperă informații cheie despre Feenix (FEENIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Feenix (FEENIX) Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet. In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond. Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes. We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond. Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet. In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond. Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes. We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond. Pagină de internet oficială: https://getfeenix.com Carte albă: https://getfeenix.com/files/feenix_whitepaper.pdf Cumpără FEENIX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Feenix (FEENIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Feenix (FEENIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Ofertă totală: $ 799.93M $ 799.93M $ 799.93M Ofertă aflată în circulație: $ 799.93M $ 799.93M $ 799.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Maxim dintotdeauna: $ 0.00968431 $ 0.00968431 $ 0.00968431 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Feenix (FEENIX)

Tokenomie pentru Feenix (FEENIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Feenix (FEENIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FEENIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FEENIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FEENIX, explorează prețul în direct al tokenului FEENIX!

Predicție de preț pentru FEENIX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FEENIX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FEENIX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FEENIX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!